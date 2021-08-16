Посол Фишер: каждая попытка заставить замолчать независимые СМИ говорит о неуверенности и нетерпимости

/ Политика
Просмотров: 63

«Каждая попытка заставить замолчать независимые СМИ свидетельствует о неуверенности и нетерпимости», — так прокомментировала в «Твиттере» решение суда признать экстремистскими материалы сайтов tut.by и zerkalo.io американский дипломат Джули Фишер.

В декабре прошлого года она была назначена послом США в Минске, но не получила въездную визу. 11 августа белорусская сторона отозвала согласие на назначение Фишер послом в качестве одной из контрмер в ответ на новые санкции Вашингтона, введенные 9 августа.

13 августа суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами информационную продукцию порталов tut.by и zerkalo.io по результатам рассмотрения искового заявления МВД. Экстремистскими материалами признаны информационная продукция сайтов, их аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и TikTok, а также логотипы (цифровые водяные знаки). Они должны быть внесены в Республиканский список экстремистских материалов, после чего распространение любой продукции ресурсов будет считаться административным правонарушением.

«Мы имеем право обжаловать решение. И, конечно же, это сделаем», — подчеркнули в редакции. Решение суда расценено как «фактическое убийство журналистики и попытка стереть историю».

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: свобода слова Беларусь-США Персона: Джули Фишер

Другие материалы на эту тему:

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции

США могут инициировать международный трибунал для режима Лукашенко

США могут инициировать международный трибунал для режима Лукашенко

Байден заявил, что встреча с Тихановской была для него честью

Байден заявил, что встреча с Тихановской была для него честью

Кто будет решать белорусский вопрос — Москва или Вашингтон?

Кто будет решать белорусский вопрос — Москва или Вашингтон?