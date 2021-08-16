У четырех детей в центре «Лесная поляна» подтвердился дельта-штамм коронавируса

У четырех детей в реабилитационно-восстановительном центре «Лесная поляна» под Сморгонью подтвердился дельта-штамм коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

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«У четверых детей пока определен штамм индийский дельта», — заявил Тарасенко в эфире программы «Неделя» на канале СТВ .

По его словам, в центре ситуация стабильная. «Сейчас там круглосуточно находится медицинская служба в лице центральной районной больницы Сморгонского района и санитарно-эпидемиологическая, чтобы ситуацию держать под контролем», — сказал чиновник.

«Единственное, чтобы нам сегодня с учетом всех профилактических мероприятий выйти достойно из этой ситуации», — добавил он.

В реабилитационно-восстановительном центре «Лесная поляна» под Сморгонью была зафиксирована вспышка COVID-19. Как сообщил ранее Тарасенко, некоторое время в центре будут запрещены массовые мероприятия, введен масочный режим — дети от 6 лет носят маски в закрытых помещениях, а в зданиях проводится постоянная дезинфекция.

«Как показывает анализ ситуации, коронавирус «завезли» дети. Первые случаи стали регистрироваться спустя семь дней после заезда. Мы знаем, что укладывается в инкубационный период, поэтому такие случаи не исключены. Зарегистрированы случаи заболевания и среди персонала», — заявил чиновник.

«Мы разграничили потоки детей: определили корпуса для размещения здоровых детей и тех, у кого положительный тест на коронавирус. Дети, которые имеют клиническую симптоматику, переведены для лечения в Островецкую ЦРБ», — сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

По ее словам, в центре остаются дети с положительным тестом, однако с бессимптомным течением заболевания.

13 августа были проведены экспресс-тесты всем детям, педагогам и сотрудникам в «Лесной поляне». Кроме того, запланировано повторить тестирование после окончания периода изоляции, дети будут выезжать из центра организованно, сообщил Минздрав.

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