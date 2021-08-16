Еврокомиссия: последние события требуют изменить политику ЕС в сфере миграции и предоставления убежища

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Ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали, что пришло время полностью переработать европейские правила миграции и предоставления убежища, заявил вице-президент Европейской комиссии, руководитель подразделения «Европейский образ жизни» Маргаритис Схинас (Греция).

Фото из Википедии

Свою позицию Схинас, отвечающий за вопросы миграции, высказал в «Твиттере» 15 августа, в день взятия радикальным исламским движением «Талибан» полного контроля над Афганистаном.

18 августа ситуацию на границах стран Евросоюза (Литвы, Польши, Латвии) с Беларусью обсудят министры внутренних дел стран ЕС, Европола и европейской пограничной службы Frontex, которая оказывает содействие литовским властям в борьбе с нелегальной миграцией из соседней страны.

 

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Тэги: Еврокомиссия Беларусь-ЕС ситуация в Афганистане Персона: Маргаритис Схинас

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