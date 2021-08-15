Латвийские пограничники не пустили в страну еще 88 нелегалов с территории Беларуси

На белорусско-латвийской границе продолжаются попытки незаконного проникновения на территорию Евросоюза нелегальными мигрантами из стран Ближнего Востока.

Как сообщает Государственная служба пограничной охраны Латвии, за минувшие сутки сотрудниками ведомства было пресечено нарушение границы 88 нелегалами. При этом ни один из них не был задержан.

С 10 августа незаконно пересечь государственную границу не сумели в общей сложности 333 человека. Всего в этом году латвийскими пограничниками были задержаны 353 гражданина третьих стран, пытавшиеся использовать Беларусь как транзитную территорию.

Президент Латвии Эгилс Левитс 13 августа предложил мигрантам из третьих стран, которые незаконно перешли латвийскую границу со стороны Беларуси, просить убежище у официального Минска. Действия Лукашенко он назвал «гибридной войной против Латвии и Евросоюза».