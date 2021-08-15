COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.305 случаев инфекции, умерли 11 человек

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.305 случаев COVID-19, умерло 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.418 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

14 августа был зафиксирован 1.151 новый случай, 13-го — 1.425, 12-го — 1.175, 11-го — 966, 10-го — 607, 9-го — 742, 8-го — 979. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 461.303, умерло 3.604 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 455.521.

За минувшие сутки выполнен 20.401 тест на коронавирус (днем ранее 18.610). С начала эпидемии сделано 7.542.035 тестов.

Более 1,49 млн белорусских граждан получили первую дозу вакцины, 1,18 млн прошли полный курс вакцинации.