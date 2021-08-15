Цены на пиломатериалы на внутреннем рынке начали плавное снижение

Цены на древесное сырье на внутреннем рынке начали снижаться , сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Фото: arbuztoday.ru.

Так, на 8% подешевел пиловочник хвойных пород диаметром 14-25 см, реализуемый на условиях франко-вагон станция отправления. Схожая динамика наблюдалась и по круглым лесоматериалам диаметром 26 см и более, отмечает БУТБ. Их стоимость на биржевых торгах снизилась на 6%.

По мнению аналитиков БУТБ, «это может быть началом нового ценового тренда». «После существенного подорожания круглых лесоматериалов в первом полугодии примерно к середине июля цены на древесное сырье вышли на плато и перестали расти, а в течение первых двух недель августа началось их плавное снижение», — отмечают аналитики биржи.

Например, если в июле пиловочник хвойных пород средней категории крупности продавался в среднем по 390 рублей/куб.м, то сегодня его стоимость составляет 360 рублей/куб.м.

Другие размерные категории «кругляка» тоже постепенно дешевеют. «То есть ажиотаж, характерный для начала года, уже прошел, и сейчас мы наблюдаем фазу стабилизации. Более того, учитывая текущую ситуацию на рынке и поведение основных игроков, можно говорить о возможном развороте тренда. Поэтому в ближайшей перспективе цены на деловую древесину с большой долей вероятности продолжат движение по нисходящей траектории, пусть и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы потребителям ресурса», — заметили на бирже.

Как сообщалось, Минлесхоз разработал механизм реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов. Это сделано «для поддержки широких слоев населения на фоне мирового роста цен на данные виды продукции». В министерстве отметили, что документ наделяет лесхозы дополнительными возможностями по отпуску лесо- и пиломатериалов населению по ценам организаций-изготовителей, без привязки к биржевым котировкам.

Ранее на биржевых торгах был введен ценовой коридор с фиксированной верхней границей на пиломатериалы для внутреннего рынка.

В конце июня Министерство антимонопольного регулирования и торговли призвало поставщиков и розничную торговлю пересмотреть ценовую политику в отношении стройматериалов, чтобы обеспечить население продукцией по доступным ценам. Как отмечала пресс-служба ведомства, на рынке наблюдается повышенный спрос на пиломатериалы, древесно-плитный материал и древесину. «Предварительный анализ показал, что данная ситуация вызвана рядом факторов, таких как оживление спроса на внутреннем рынке, обусловленное сезонностью, а также ростом спроса на древесину и пиломатериалы на внешних рынках. По имеющимся у МАРТ данным, сложившиеся индексы роста цен производителей выше индексов роста розничных цен на строительные материалы», — заметили в министерстве.

Ведомство рекомендовало торговым организациям «рассматривать вопросы ценообразования с точки зрения социальной ответственности бизнеса перед обществом». Кроме того, «в целях сдерживания сезонного роста цен на данный вид товаров МАРТ рекомендует устанавливать торговые надбавки не выше уровня, сложившегося в январе 2020 года».

Ранее пресс-служба Федерация профсоюзов Беларуси сообщала, что в связи с поступившими жалобами на рост цен на стройматериалы профсоюзные специалисты посетили 49 магазинов в 39 районах страны и столице, чтобы сравнить июньские цены с декабрьскими. «По нашим сведениям, почти на 90% увеличились цены на хвойные пиломатериалы в Новополоцке, на 20% — на цемент в Лоевском районе, более чем на 85% — на плиты ОSB в городском поселке Россоны. Значительно подорожали изделия из металла», — прокомментировала ситуацию заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич. По информации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования, примерно на 50% выросла стоимость фанеры, МДФ, дров и других изделий из дерева.