В Чашникском районе »Пежо» врезался в дерево – пассажира из авто извлекали спасатели

В Чашникском районе Витебской области водитель «Пежо» не справился с управлением – автомобиль вынесло с дорожного полотна, после чего он врезался в дерево.

Как сообщает vk.com/cpbelarus , дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу 14 августа, около 20:00, на автодороге Р-62 вблизи деревни Лукомль.

Внутри машины оказался зажат пассажир. С помощью аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС разжали конструкции автомобиля и извлекли пострадавшего из машины. На скорой его доставили в ближайшую больницу.

В аварии также пострадал 27-летний водитель легковушки – он госпитализирован.

Фото: ГАИ МВД.