США и Литва призвали белорусские власти прекратить содействие нелегальной миграции

В ходе состоявшегося 13 августа телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Беларуси и подтвердили совместную поддержку демократического движения в стране, сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.
Ландсбергис заявил, что Литва вместе с США будут работать во имя мира, благополучия, безопасности, демократии и прав человека в трансатлантическом регионе и во всем мире.
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.
По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.