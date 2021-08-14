Более 206 млн рублей будет направят для дополнительного повышения зарплат бюджетникам

Министерство финансов выделит 206,53 млн рублей для дополнительного повышения зарплат бюджетникам, следует из постановления Совета министров от 12 августа № 460, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Министерству финансов поручено выделить в 2021 году из резервного фонда президента 206,53 млн на финансирование расходов, связанных с дополнительным повышением зарплаты работников бюджетных организаций. Средства также предназначены для выплаты надбавок работникам здравоохранения, передает БелаПАН .

Из указанного объема финансирования 18,586 млн рублей должно быть направлено государственным органам, а 187,944 — консолидированным бюджетам областей в виде межбюджетных трансфертов.

Средства будут направлены республиканскому госпиталю и областным медицинским службам департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел, республиканским научно-практическим центрам Министерства здравоохранения, войсковым частям и медучреждениям Министерства обороны, Республиканскому научно-практическому центру спорта Министерства спорта и туризма.

Как сообщалось, решением правительства с 1 августа вырастет заработная плата в бюджетных организациях. Базовая ставка для оплаты труда бюджетников повышена со 195 до 198 рублей (на 1,5%). Это второе увеличение базовой ставки в текущем году. На уровне 195 рублей ставка была зафиксирована 1 января. Предыдущая действовала с 1 января 2020 года (185 рублей).