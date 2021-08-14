В Беларуси создали водку и конфеты специально для китайского рынка
Экспортные поставки концерна «Белгоспищепром» в КНР в первом полугодии выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В лидерах продаж — сахар, кондитерские изделия и крепкие спиртные напитки, сообщила пресс-служба концерна.
Помимо привычной продукции организации «Белгоспищепрома» разрабатывают рецептуры изделий, адаптированные под китайский рынок, передает
Выпущены линейка шоколадных конфет «Лаки Чаки» с низким содержанием сахара, линейка шоколада без сахара. Специально для рынка КНР разработаны рецептуры водок с содержанием спирта 69% и 77%. С начала 2021 года расширен ассортимент экспортных товаров, отгружены первые партии фруктового детского питания, овсяных хлопьев, заключен контракт на поставку пиваэ
Как отмечает пресс-служба, в целом с 2016 по 2020 год экспорт предприятий концерна в Китай вырос в 10 раз и составил почти 15 млн долларов.
|В состав государственного концерна «Белгоспищепром» входят более четырех десятков предприятий, производящих сотни наименований продовольственных товаров.