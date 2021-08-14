Власти намерены ликвидировать Гродненский детский хоспис в судебном порядке

Главное управление юстиции Гродненского облисполкома направило в суд исковое заявление о ликвидации благотворительной организации «Гродненский детский хоспис». Об этом говорится в письме, направленном в адрес директора учреждения Ольги Величко, скан-копию которого она разместила в «Фейсбуке».

Источник: hrodna.life

«Главное управление юстиции Гродненского областного исполнительного комитета в ответ на ваше очередное обращение, связанное с пятым пакетом санкций, сообщает о направлении в Гродненский областной суд искового заявления о ликвидации общественного благотворительного объединения "Гродненский детский хоспис"», — говорится в письме, передает БелаПАН .

В своем комментарии Величко отметила: «14 лет моей жизни отдано хоспису. Мне безмерно повезло с моими коллегами. И мы воспринимаем эти события оптимистично и реалистично. Мы продержались более 10 месяцев, пришла пора модернизироваться».

Основатель и директор общественной благотворительной организации «Гродненский детский хоспис имени Святого Губерта» Ольга Величко была членом инициативной группы Виктора Бабарико на прошлогодних президентских выборах, независимым наблюдателем. Осенью 2020 года она вместе с детьми вынуждена была уехать из Беларуси.

В декабре прошлого года департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области возбудил в отношении нее дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Недавно стало известно, что Величко также признана подозреваемой по уголовному делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет об ее участии в акции «Марш единства», которая прошла в Гродно осенью прошлого года.

Белорусские власти внесли Ольгу Величко в список разыскиваемых лиц Интерпола.