В Беларуси официально зарегистрировали 1151 новый случай COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрирован 1151 случай COVID-19, умерло 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1079 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

13 августа было зафиксировано 1425 новых случаев, 12-го — 1175, 11-го — 966, 10-го — 607, 9-го — 742, 8-го — 979. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 459 998, умерло 3593 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 454 103.

За минувшие сутки выполнено 18 610 тестов на коронавирус (днем ранее 19 356). С начала эпидемии сделано 7 521 634 теста.

Более 1,49 млн белорусских граждан получили первую дозу вакцины, из них 1,18 млн прошли полный курс вакцинации.