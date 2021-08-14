Жара вернулась в Беларусь

Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления (лишь днем на западу скажется влияние атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

Брест +28..+30°C;

Витебск +24..+26°C;

Гомель +27..+29°C;

Гродно +26..+28°C;

Могилев +26..+28°C;

Минск +25..+27°C.

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