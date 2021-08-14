Дочь Костусева: жизнь и здоровье отца все еще под угрозой

Жизнь и здоровье находящегося в СИЗО КГБ председателя Партии БНФ Григория Костусева все еще находится под угрозой, так как в условиях камеры невозможно обеспечить надлежащий медицинский уход человеку с подозрением на онкологическое заболевание, заявляют родственники политика.

Дочь партийного лидера Екатерина Костусева сообщила БелаПАН, что от отца пришло письмо, датированное 8 августа. В нем политик пишет, что 6 августа из камеры его возили на биопсию. Ее результаты должны были стать известны 13 августа.

Костусева процитировала фрагмент письма: «Сопровождающие вели себя очень доброжелательно, волновались, чтобы я не промочил ноги — как раз шел дождь. Меня это даже по-доброму смутило».

По словам дочери политика, его состояние здоровья немного улучшилось, так как тюремные медики подобрали лечение эффективнее предыдущего, однако из-за болезни он спит плохо, страдает от болей.

«Меня радует уже то, что хотя бы какие-то сдвиги пошли. Когда состояние папы было критическим, ему даже в срочной госпитализации отказывали. Сейчас он пишет, что очень внимательно к его состоянию относятся», — сказала Костусева.

Дочь политика сообщила, что отправила три обращения об оказании отцу медпомощи: в КГБ, Департамент исполнения наказаний и Минздрав. Ответ получен лишь из ДИН: это не их сфера ответственности.

«Я просила обратить внимание на состояние здоровья отца, оказать должную, соответствующую медицинскую помощь, поскольку речь шла о срочной операции, а его просто пичкали лекарствами, от чего папе становилось только хуже. Раньше он принимал одновременно не менее шести препаратов, из-за чего начались проблемы с почками и желудком. Я не знаю, что именно повлияло, но радует то, что хоть какие-то изменения пошли в медицинском уходе. Сейчас пересмотрели набор лекарств и отменили ненужные», — сказала дочь политика.

«Я вообще считаю, что необходимо снимать все обвинения. Отец вину не признает. Для улучшения состояния здоровья, конечно, нужно доставать человека из камеры. Будем этого добиваться», — заявила Костусева.

Она отметила, что уже две недели не получала писем от отца, хотя раньше они приходили каждую неделю, бывало и несколько в день. Процитированное ею письмо пришло матери Екатерины Костусевой.

2 июля Григорий Костусев был экстренно госпитализирован в больничную камеру СИЗО №1 на ул. Володарского в Минске. Сюда он попал с проблемами с сердцем, давлением, отеками конечностей, одышкой, спутанным сознанием из камеры СИЗО КГБ, где содержался с другими заключенными в условиях жары, высокой влажности и плохим доступом свежего воздуха. По словам Григория Костусева, 17 ночей он вынужден был спать на полу, под шконкой другого задержанного, так как для него не нашлось спального места.

64-летнего Григория Костусева задержали 12 апреля в Шклове и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. Среди задержанных адвокат Юрий Зенкович, политтехнолог Александр Федута и политик Григорий Костусёв.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.