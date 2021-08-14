Что случилось с валютой
Прошедшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Свои позиции укрепила:
- гривна на 0,0031 пункта (с 9,3731 до 9,3762 белорусского рубля за 100 гривен).
Остальные валюты просели:
- евро на 0,039 пункта (с 2,9735 до 2,9345 белорусского рубля);
- доллар на 0,0115 пункта (с 2,514 до 2,5025 белорусского рубля).
- российский рубль на 0,0329 пункта (с 3,4387 до 3,4058 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый на 0,0835 пункта (с 6,5153 до 6,4318 белорусского рубля за 10 злотых).
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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