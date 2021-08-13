Силовики задержали 25-летнего минчанина за августовские протесты

За активное участие в массовых беспорядках задержан минчанин, сообщает пресс-служба МВД. На него вышли оперативники ГУБОПиК.

Установлено, что начиная с прошлого года мужчина принимал активное участие в массовых беспорядках. «Поддавшись призывам радикальных телеграм-каналов, 9 августа 2020 года он пришел к стеле "Минск — город-герой" на проспекте Победителей, где вместе с другими агрессивно настроенными участниками противостоял сотрудникам правоохранительных органов, блокировал дорогу», — рассказали в МВД.

Протестующего признали подозреваемым по уголовному делу.