Минчанин угнал каршеринговую машину

Подозреваемым в неправомерном завладении каршеринговым автомобилем оказался 26-летний житель столицы, ранее привлекавшийся к ответственности за угон и кражу.

По сообщению ГАИ, в милицию обратился минчанин, который через мобильное приложение арендовал Volkswagen Polo одной из компаний. После поездки из-за программного сбоя машина не закрылась, так как спустя время клиенту пришло уведомление о начале движения арендуемого им авто. Молодой человек вернулся на парковку и не обнаружил там транспортное средство.

Выяснилось, что подозреваемый заметил, что машина незаперта и в замке зажигания есть ключ. Пьяный фигурант решил съездить в магазин на ближайшую АЗС. Прибыв туда, оставил свои вещи в авто и отправился в торговый объект. К его возвращению оператор авто заблокировал.