Выпущенный под залог адвокат Бабарико и Колесниковой Илья Салей покинул Беларусь

Выпущенный под залог юрист штаба и адвокат Виктора Бабарико и Марины Колесниковой Илья Салей покинул Беларусь.

«В связи с вынесенным в отношении Виктора Дмитриевича Бабарико приговором и передачей в суд дела Маши Колесниковой и Максима Знака, по которому я был задержан в сентябре 2020 и на сегодняшний день остаюсь обвиняемым, а также принимая во внимание другие события, я принял вынужденное решение временно покинуть Беларусь», — написал Салей в соцсетях, передает БелаПАН .

«Решение оказалось самым сложным из принятых мной наедине с собой за последний год (а их было немало), и я до последнего момента искренне надеялся, что мне не придется его принимать, но на сегодняшний день именно такое решение кажется мне единственным возможным и в той или иной степени, удовлетворяющим всех», — заявил юрист.

«Предвкушая возможные вопросы», он отметил, что в последнее время в его отношении действовала избранная следствием мера пресечения в виде залога. «Так что ответственность, в том числе материальную, за свои действия в соответствии с законом несу лично я», — подчеркнул Салей. Он «благодарен сотням людей, которые поддерживали его на протяжении последнего года, а также были лично готовы поручиться «в случае необходимости, не ожидая чего-либо взамен».

«На сегодняшний день я сохраняю свой независимый статус адвоката, которым дорожу, и не скрываюсь: нахожусь вблизи от дома и остаюсь на связи», — написал Салей, сопроводив свой пост фотографией из Варшавы.

Юриста Илью Салея задержали 9 сентября 2020 года, сначала он был в СИЗО КГБ, с 16 октября — под домашним арестом. 15 апреля ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог. Салей обвиняется по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. Обвинения по этой же статье предъявлены Марии Колесниковой и Максиму Знаку, сейчас над ними проходит закрытый судебный процесс.