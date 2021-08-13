Повышена базовая ставка для оплаты труда бюджетников

/ Экономика
Просмотров: 3

В Беларуси 1 августа со 195 до 198 рублей (на 1,5%) повышена базовая ставка для оплаты труда бюджетников. Как сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, такое решение содержится в постановлении Совета министров от 13 августа № 461.

Это второе увеличение базовой ставки в текущем году. На уровне 195 рублей ставка была зафиксирована 1 января. Предыдущая действовала с 1 января 2020 года (185 рублей), передает БелаПАН.

Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

По данным Минтруда, за январь—июнь 2021 года рост номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 15,7%, реальный рост (с учетом инфляции) — 6,3%.

При этом в текущем году наблюдается опережающий темп роста заработной платы в бюджетной сфере над темпами роста заработной платы в стране (номинальный — 114,9%, реальный — 105,6%), отметили в ведомстве.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Совмин базовая ставка Минтруда и соцзащиты

Другие материалы на эту тему:

Беларусь закрывает на выезд наземную границу. Новый железный занавес?

Беларусь закрывает на выезд наземную границу. Новый железный занавес?

Румас распределил обязанности между подчиненными

Румас распределил обязанности между подчиненными

Какие изменения обещает белорусам новое правительство

Какие изменения обещает белорусам новое правительство

Игорь Драко. СТРАСТИ. Почему Лукашенко увлекся Румасом

Игорь Драко. СТРАСТИ. Почему Лукашенко увлекся Румасом