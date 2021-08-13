В Беларуси 1 августа со 195 до 198 рублей (на 1,5%) повышена базовая ставка для оплаты труда бюджетников. Как сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, такое решение содержится в постановлении Совета министров от 13 августа № 461.

Это второе увеличение базовой ставки в текущем году. На уровне 195 рублей ставка была зафиксирована 1 января. Предыдущая действовала с 1 января 2020 года (185 рублей), передает БелаПАН .

Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

По данным Минтруда, за январь—июнь 2021 года рост номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 15,7%, реальный рост (с учетом инфляции) — 6,3%.

При этом в текущем году наблюдается опережающий темп роста заработной платы в бюджетной сфере над темпами роста заработной платы в стране (номинальный — 114,9%, реальный — 105,6%), отметили в ведомстве.