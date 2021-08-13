Госпогранкомитет прокомментировал обвинения Литвы в нарушении границы белорусским пограничником

Государственный пограничный комитет Беларуси отреагировал на обвинения Литвы в нарушении границы белорусским пограничником.

«Исходя из опубликованного в сети видео неясно, когда имел место факт, на каком участке границы и что за человек передвигался, — заявил БелаПАН официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. — Форму одежды определить невозможно, принадлежность пограничных столбов также тяжело идентифицировать. В этой связи утверждать то, что на видео белорусский пограничник и событие происходило на белорусско-литовской границе, оснований нет».

«Официальной информации от литовской стороны в Госпогранкомитет не поступало. Также можно отметить, что белорусские пограничники по одному на границе не несут службу», — подчеркнул он.

Как сообщалось, Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы заявила о факте нарушения границы белорусским пограничником поздним вечером 12 августа в Шальчининкайском районе. Представитель белорусской погранслужбы, как утверждается, был один. Он «приблизительно на полметра вошел на территорию Литвы и тут же вернулся назад». «На видео видна и экипировка нарушителя — у него на плече коврик и спальный мешок или свернутая плащ-палатка», — говорится в сообщении СОГГ.