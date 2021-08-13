В Беларуси официально зарегистрировали 1425 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1425 случаев COVID-19, умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1426 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

12 августа было зафиксировано 1175 новых случаев, 11 августа — 966, 10-го — 607, 9-го — 742, 8-го — 979, 7-го — 1213. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 458 847, умерло 3582 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 453 024.

За минувшие сутки выполнено 19 356 тестов на коронавирус (днем ранее 19 766). С начала эпидемии сделано 7 503 024 теста.

Более 1,49 млн белорусских граждан получили первую дозу вакцины, из них 1,18 млн прошли полный курс вакцинации.