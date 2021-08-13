Правозащитница Анастасия Лойко находится на допросе в ДФР КГК

Правозащитница Анастасия Лойко находится на допросе в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает лишенная регистрации правозащитная организация Human Constanta.

Источник: humanconstanta.by

«По нашей информации наша коллега, правозащитница Наста Лойко сейчас находится на допросе в ДФР. Вероятнее всего, ее забрали из дома», — говорится в сообщении, передает БелаПАН .

Причины допроса и другие обстоятельства пока неизвестны.

3 августа пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что по представлению прокуратуры города Минска главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».