Правозащитница Анастасия Лойко находится на допросе в ДФР КГК

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Правозащитница Анастасия Лойко находится на допросе в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает лишенная регистрации правозащитная организация Human Constanta.

Источник: humanconstanta.by

«По нашей информации наша коллега, правозащитница Наста Лойко сейчас находится на допросе в ДФР. Вероятнее всего, ее забрали из дома», — говорится в сообщении, передает БелаПАН.

Причины допроса и другие обстоятельства пока неизвестны.

3 августа пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что по представлению прокуратуры города Минска главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».
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Тэги: Хьюман Константа Human Constanta ДФР КГК допрос Персона: Анастасия Лойко

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