На выходных в Беларуси будут пониженные курсы валют
Завершились последние на этой неделе торги на БВФБ.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
- евро — 2,9345 белорусского рубля (-0,0165 пункта);
- доллар — 2,5025 белорусского рубля (0,0093 пункта);
- российский рубль — 3,4058 белорусского рубля за 100 российских (-0,0092 пункта).
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
Читайте также:
Эксперт: за последние десять лет Россия только по нефти и газу «подарила» Беларуси 54 млрд долларов Подписан комплексный закон о взносах в бюджет Фонда соцзащиты населения В Польше растут зарплаты: средняя в секторе предприятий — 1,3 тысячи евро
Использованы стоковые изображения от