На выходных в Беларуси будут пониженные курсы валют

Завершились последние на этой неделе торги на БВФБ.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

евро — 2,9345 белорусского рубля (-0,0165 пункта);

доллар — 2,5025 белорусского рубля (0,0093 пункта);

российский рубль — 3,4058 белорусского рубля за 100 российских (-0,0092 пункта).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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