Науседа обсудил с президентами Турции и Ирака ситуацию с нелегальными мигрантами

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 12 августа обсудил по телефону с президентами Турции и Ирака Реджепом Тайипом Эрдоганом и Бархамом Салехом меры по пресечению потоков нелегальной миграции на границе Литвы с Беларусью.

Как сообщает администрация литовского президента, в беседе с президентом Ирака Науседа подчеркнул, что большинство людей, пересекающих литовско-белорусскую границу, — выходцы из Ирака, и «режим Лукашенко использует этих людей как инструмент политических манипуляций».

Науседа призвал президента Ирака ускорить процесс возвращения иракских граждан из Литвы в Ирак и поблагодарил правительство этой страны за уже принятые решения по решению этого вопроса — прекращение регулярных рейсов из Ирака в Беларусь и организацию рейсов для репатриации.

В ходе беседы с президентом Турции Науседа подчеркнул, что резкое увеличение потоков нелегальных мигрантов на границе с Литвой «было гибридной атакой Беларуси как геополитическим оружием против ЕС в целом, а также усилением дезинформации и новых провокаций ложных новостей».

Президент Литвы попросил Эрдогана использовать свое влияние в регионе, чтобы предупредить другие страны не доверять обещаниям легкого доступа в Европейский Союз и не участвовать в схемах нелегальной миграции, организованных криминальными структурами.

Глава литовского государства выразил надежду, что «целенаправленное сотрудничество с союзниками по ЕС и НАТО поможет обуздать дезинформацию и предотвратить деятельность преступных сетей торговли людьми и угрозы, которые они представляют».

Всего с начала 2021 года литовские пограничники задержали 4.117 нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — в 50,8 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек). Среди задержанных больше всего граждан Ирака (2.797).

Для прекращения нелегальной миграции правительство Ирака 6 августа приостановило выполнение всех авиаперелетов в Минск. Разрешены лишь рейсы для эвакуации соотечественников на родину.

С Багдадом провели переговоры Литва, Латвия и руководство Евросоюза. МИД Ирака предупредил сограждан об опасности стать жертвами торговли людьми.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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