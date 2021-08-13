Лукашенко заявил, что 25 лет назад убирать урожай было нечем

Во время сегодняшнего посещения Рогачевского района Александр Лукашенко заявил, что до его прихода к власти в независимой Беларуси не было техники для уборки урожая.
Фото из архива president.gov.by
«25 лет назад мы с ним (генконструктором научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» Сергеем Федоровичем, — Naviny.by) на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть. Убирать было нечем».
Он напомнил, передает president.gov.by, что тогда многие высказывались против такого решения, предлагая покупать необходимую технику за рубежом.
«Теперь же в Беларуси есть целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня», — пишет пресс-служба Лукашенко.