Гражданский форум ЕС — Россия требует от Кремля прекратить поддержку режима Лукашенко

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Правление Гражданского форума ЕС — Россия осуждает масштабное наступление на права граждан Беларуси, говорится в заявлении правления форума.

Фото pixabay.com

«Мы требуем от властей страны немедленного освобождения всех незаконно задержанных людей, — отмечается в заявлении. — Мы также требуем от российских властей прекратить оказывать какую-либо поддержку бесчеловечному режиму Александра Лукашенко. Наконец, мы обращаемся к международному сообществу с просьбой о продолжении давления на власти Беларуси и оказании помощи всем гражданам Беларуси, которые были вынуждены покинуть страну».

В документе подчеркивается, что спустя год «после сфальсифицированных президентских выборов преследование несогласных с официальной позицией властей Беларуси достигло нового уровня насилия и теперь касается правозащитников и лидеров гражданского общества, адвокатов, журналистов и других граждан, многие из которых были насильно выдворены из страны или сами решили покинуть Беларусь из опасения за свою свободу или жизнь».

В заявлении отмечается, что на прошлой неделе в Беларуси были задержаны бывший глава международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» Влад Величко, а также представители «ЕвроБеларуси» — философ Владимир Мацкевич, социологи Татьяна Водолжаская и Оксана Шелест. Позже Величко и Шелест были отпущены, Водолажская и Мацкевич остаются под стражей.

«Министерство юстиции Республики Беларусь принудительно ликвидировало десятки некоммерческих организаций; обыски и задержания прошли в крупнейших медиа страны, а работа многих из них (tut.by, «Наша Нiва», «Еврорадио») на территории страны была приостановлена; отзываются лицензии адвокатов, защищающих политзаключенных — и это только некоторые примеры жестоких репрессий, происходящих в Беларуси в последние месяцы», — говорится в документе.

Правление Гражданского форума ЕС — Россия выражает свою поддержку всем деятелям гражданского общества и их организациям, правозащитникам и независимым активистам в Беларуси, коллегам из Форума гражданского общества Восточного партнерства и входящей в него Белорусской национальной платформе.

«Как представители некоммерческих организаций из России и стран — членов ЕС мы отдельно обращаемся к властям Российской Федерации с требованием прекратить оказывать любую поддержку режиму Александра Лукашенко — моральную, политическую и экономическую, в том числе в части выдачи властям Беларуси граждан страны, подвергающихся преследованиям на родине. Угрозы, запугивания и подавление инакомыслия на государственном уровне не допустимы в центре Европы, и те, кто поддерживают эти методы, встают на сторону преступника, — говорится в заявлении. — Мы также призываем международное сообщество, в первую очередь Европейский союз, расширить санкции против зачинщиков и исполнителей насильственных действий в отношении оппозиционно настроенных граждан Беларуси, а также предоставить всевозможную помощь гражданскому обществу Беларуси внутри страны и активистам, которые были вынуждены покинуть страну, вплоть до предоставления политического убежища и обеспечения благоприятной среды для их дальнейшей деятельности».

Гражданский форум ЕС — Россия — сеть тематически разнообразных некоммерческих организаций из России и стран ЕС, созданная в 2011 году в качестве гражданской инициативы снизу и не зависимая от правительств, политических партий и бизнеса. Цель форума — укреплять взаимодействие между организациями гражданского общества и способствовать интеграции между Россией и ЕС, основанной на общих ценностях плюралистической демократии, верховенства права, прав человека и социальной справедливости.

На сегодняшний день в Форум входят 185 членских организаций и организаций-сторонников из России, 19 стран ЕС и Великобритании.

 

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Тэги: Беларусь-Россия репрессии

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