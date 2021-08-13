Рубль серьезно укрепляется утром в пятницу

Белорусский рубль укрепляется на открытии торгов на БВФБ в пятницу, 13 августа.

Евро теряет 0,0151 пункта — 2,9359 белорусского рубля, доллар 0,0075 пункта — 2,5043 белорусского рубля, российский рубль 0,0066 пункта — 3,4084 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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