В Столинском районе погиб работник МЧС

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Министерство по чрезвычайным ситуациям подтвердило гибель своего сотрудника. Обстоятельства смерти не разглашаются.

«Сегодня утром при следовании для проведения аварийно-спасательных работ в Столинском районе, где рейсовый автобус МАЗ съехал в кювет, произошло ДТП с участием автоцистерны МЧС. В результате происшествия погиб работник МЧС. На место выехало руководство ведомства, оперативные группы. Проводится проверка по установлению причин происшествия», — отметили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в МВД сообщили, что указанное ДТП произошло недалеко от деревни Теребище. По предварительным данным, рейсовый автобус на закруглении дороги съехал в кювет: «В результате ДТП четыре пассажира доставлены в больницу для оказания помощи».

 

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Тэги: МЧС гибель на производстве ДТП Город: Столин

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