В Барановичах хозяина магазина товаров с нацсимволикой шесть часов допрашивали в КГБ

Брестского областного координатора движения «За Свободу», хозяина магазина товаров с национальной символикой «Росквіт» Юрия Казакевича 12 августа шесть часов допрашивали в КГБ.

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Казакевич был вызван сегодня в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Барановичам. После визита туда активиста несколько человек, один из которых предъявил какое-то удостоверение, увезли в неизвестном направлении, сообщили БелаПАН очевидцы.

Все произошло в районе обеда, около инспекции осталась стоять машина активиста, связь с ним отсутствовала.

«Меня допрашивали шесть часов в КГБ. Я прохожу свидетелем по уголовному делу и нахожусь под подпиской о неразглашении», — сообщил БелаПАН Казакевич, который был освобожден вечером.

У активиста изъят мобильный телефон.