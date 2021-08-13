Мининформ объяснил команде «Удобного города» причину блокировки сайта petitions.by

Команда проекта «Удобный город» получила уведомление Министерства информации о причинах ограничения доступа к сайту petitions.by, который был заблокирован в Беларуси 6 августа.

Как сообщает команда проекта, в уведомлении указано, что по сайту petitions.by «принято решение об ограничении доступа на территории Республики Беларусь». Как поясняется в приложенном приказе, портал «Удобный город» является площадкой «для сбора подписей под петициями протестного характера, направленных на дестабилизацию обстановки в Республике Беларусь».

Также есть такие петиции, которые способствуют «возникновению угроз национальной безопасности, к которым относятся: дезорганизация системы государственного управления, деструктивное информационное воздействие на общество, наносящее ущерб национальным интересам».

Портал «Удобный город» — некоммерческий ресурс, где пользователям предоставляется возможность целевого общения путем размещения в открытом доступе петиций (в виде жалоб, заявлений или предложений), соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством к электронным обращениям граждан.

Команда портала создала новую петицию на сайте petition.by — «Против блокировки портала «Удобный город».

«Направляя коллективные электронные обращения (петиции) в государственные органы и организации граждане Беларуси реализуют ряд прав, гарантированных Конституцией и международными актами, ратифицированными Республикой Беларусь», — подчеркивают авторы проекта.

По их мнению, ограничение доступа к порталу «Удобный город» является «необоснованным, политически мотивированным и нарушает конституционные права граждан Республики Беларусь».