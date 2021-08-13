Политзаключенный Судаленко добился свидания со всеми членами семьи

Признанный политзаключенным гомельский правозащитник Леонид Судаленко добился свидания со всеми членами семьи, включая малолетнего сына. Об этом он сообщил в письме корреспонденту БелаПАН.

Напомним, Судаленко с 18 января находится в гомельском СИЗО-3 как обвиняемый в «организации и финансировании массовых беспорядков». Ему не разрешали свидание с женой и детьми. У правозащитника четверо сыновей — трое взрослых и один малолетний, 11-летний Никита.

Дело Судаленко назначено к слушанию в суде Центрального района Гомеля. Судья — Сергей Соловский. У него Судаленко просил письменно, через заявление свидание с близкими людьми. Но судья ответил, что не разрешает свидание, так как «нет правовых оснований». Тогда правозащитник направил жалобу на имя председателя суда Центрального района. И получил в СИЗО ответ от заместителя председателя суда Виктора Козачка, что свидание — разрешено, со всеми членами семьи.

«И как меня может судить человек, который не видит для свидания «правовых оснований», ведь закон не запрещает свидания с близкими родственниками?» — отметил в письме Судаленко. Разрешение на свидание он называет «маленькой победой». Вместе с тем правозащитник пишет, что не ожидает чуда от суда и думает, что на «пару лет» отправится в тюрьму.

«Организацией и финансированием массовых беспорядков» следствие называет помощь в оплате штрафов, которую оказывал Леонид Судаленко жителям Гомеля и области. Правозащитник утверждал, что помогал оплачивать штрафы, используя средства (15 тысяч евро), которые он получил как лауреат премии Французской республики в области прав человека. Также Судаленко вменили в вину помощь в закупке дров для многодетной матери, муж которой был впоследствии осужден как виновный в «массовых беспорядках», и призыв в «Фейсбуке» встретить из изолятора временного содержания задержанную на акции протеста гомельчанку.