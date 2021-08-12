Авиакомпания «Северсталь» будет летать в Минск

Российская авиакомпания «Северсталь» открывает регулярные рейсы Череповец — Минск — Череповец, сообщила пресс-служба Национального аэропорта Минск.

Полеты будут выполняться с 9 сентября дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на самолете Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров.

Вылет из Череповца в 9.00, прибытие в Минск в 10.30. Вылет из Минска в Череповец в 11.20, прилет в 12.50. Время в пути 1 час 30 минут.

«Открытие нового направления позволит реализовать туристический потенциал российского региона и Беларуси, а также использовать Национальный аэропорт как транзитную точку для дальнейшего путешествия», — отметила пресс-служба.

ООО «Авиапредприятие «Северсталь» является эксплуатантом аэропорта Череповец и выполняет внутренние и международные регулярные авиаперевозки, чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. Аэропорт находится в 25 километрах от Череповца — крупного промышленного центра Вологодской области и всего Северо-Запада РФ. В парке воздушных судов самолеты RRJ-95B-100 (вместимостью 93 пассажира) и CRJ 200 (50 пассажиров).