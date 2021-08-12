ТБМ считает, что если принято политическое решение, то организацию закроют

В течение июля «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) получило от Министерства юстиции два письменных предупреждения за несвоевременно переданные документы, которые Минюст требовал в рамках внеплановой проверки. С учетом этого организации грозит ликвидация, сообщила БелаПАН председатель ТБМ Елена Анисим.

Она напомнила, что о проверке деятельности Минюст проинформировал ТБМ в письме от 6 июля, но забрать его с почты удалось только 13 июля. «Я была на изоляции, поэтому раньше не могла выйти на работу. Вышла 13 июля, и в этот же день забрали письмо с почты, в котором было предложено до 14-го предоставить пакет документов», — пояснила Анисим. По ее словам, министерство интересовали оригиналы документов, касающихся регистрации организации и ее деятельности за последние три года.

14 июля сотрудники ТБМ направили в Минюст часть запрошенных документов. Не направили бухгалтерскую документацию, поскольку, как сказала руководитель организации, прежняя бухгалтер умерла, а бухгалтер «Нашай Нівы» Ольга Ракович, которая работала с ТБМ по договору подряда, на тот момент была задержана.

Все эти обстоятельства Анисим указала в письме к министерству.

«Мы отослали все заказным письмом, а уже 15-го нам из Минюста пришло письмо, где было уведомлено о приказе о вынесении нам письменного предупреждения за то, что мы не уложились в срок, — сказала она. — То есть мы выслали документы 14-го, а они пришли им, может, 16-го. Нам вынесли предупреждение, хотя предварительно я им звонила и объясняла ситуацию. Мне ответили, мол, высылайте документы, а мы по мере поступления будем их рассматривать».

Руководитель ТБМ обращалась к министерству с просьбой снять предупреждение: «То, что Минюсту [документы] не дошли вовремя, не значит, что мы не отправили. Я даже прислала им талончик с датой — 14 июля». Однако 22 июля, сказала она, ТБМ получило второе письменное предупреждение с аналогичной аргументацией — нарушен срок подачи затребованных документов.

«Мы знаем, когда дан приказ организацию закрыть, они закроют, несмотря ни на что, — отметила Анисим. — Может, наши письма, ответы ложатся «под сукно», а решения выносятся, мол, что там что-то не соответствует, что-то не прислали».

«Пока тишина, неизвестно, что нам готовят. Может им, чтобы подать [иск] о ликвидации, нужно гораздо больше различных бумаг, поэтому они молчат, или, возможно, они не хотят ликвидировать. <...> Но у нас иллюзий нет: если решение политическое вынесено, значит нас ждет закрытие», — констатировала председатель ТБМ.

Как сообщалось, 15 июля в минском офисе ТБМ провели обыск, силовики забрали компьютер, на котором были сведения о членах организации и другая информация, которую в рамках проверки требовали прислать в Минюст.

3 августа Олег Трусов, исполняющий обязанности ректора созданного ТБМ частного Университета имени Нила Гилевича, сообщил БелаПАН, что минские власти инициировали ликвидацию вуза. Процесс был начат по решению главного управления юстиции Мингорисполкома от 22 июля и аргументирован тем, что университет «не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 24 месяцев».

ТБМ основано в 1989 году для поддержки и развития белорусского языка и культуры, а также для защиты лингвистических прав граждан. До апреля 1997 года организацию возглавлял народный поэт Беларуси Нил Гилевич. Затем в течение двух лет ей руководил поэт, журналист и дипломат Геннадий Буравкин. Осенью 1999-го председателем ТБМ был избран археолог, историк белорусской архитектуры, преподаватель, политический и общественный деятель Олег Трусов. В октябре 2017 года объединение возглавила ученый, филолог Елена Анисим, которая на тот момент являлась депутатом Палаты представителей Национального собрания шестого созыва.

ТБМ проводит общественные кампании в защиту белорусского языка, оказывает юридическую помощь тем, кто испытывает дискриминацию по языковому признаку, разрабатывает законопроекты, направленные на равноправное сосуществование в стране двух государственных языков (белорусского и русского). Объединение издает два еженедельника и журнал, посвященные белорусскому языку, культуре и языковым правам, проводит тематические языковые семинары, конференции, соревнования и праздники.