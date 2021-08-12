В Бресте осудили фигурантов третьего уголовного дела

12 августа в Бресте вынесли приговор фигурантам третьего уголовного дела о массовых беспорядках в городе в августе прошлого года, сообщает телеграм-канал «Весна. Брест».

Дело рассматривали с 28 мая в суде Ленинского района. Начинали судить 12 человек. Из-за болезни дела двух из них были вынесены в отдельное производство.

10 обвиняемым сегодня оглашены приговоры. Все признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки).

Антон Сотников приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Он также признан виновным по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).

Роман Гвоздёлко, Вадим Жилинский, Денис Жук, Юрий Кузьмич приговорены к четырем годам лишения свободы.

Никите Гончарову и Дмитрию Туру назначено по три с половиной года лишения свободы; Дмитрию Панько и Дмитрию Князеву — три года лишения свободы.

Всем с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Несовершеннолетнего Максима Шатохина осудили на три года воспитательной колонии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Приговор фигурантам первого дела о массовых беспорядках в городе вынес 10 марта суд Московского района. 21 мая суд Ленинского района вынес приговор по второму делу, 12 июля этот же суд — по четвертому, 12 августа — по третьему.

На 12 августа по этим делам осуждены 40 человек.

Один — на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Семь — на четыре с половиной года лишения свободы в колонии усиленного режима.

16 — на четыре года колонии (15 — усиленного режима и один — общего режима).

Пять — на три с половиной года колонии усиленного режима.

Четыре — на три года колонии (два — усиленного и два — общего режима).

Семь несовершеннолетних — на три года воспитательной колонии.

Согласно обвинению, фигуранты этих дел 10 августа 2020 года во время массового мероприятия в центре Бреста — на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова — «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы». Их обвинили в том, что они нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами, использовав доски, палки, урны, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Затем, по версии следствия, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее милиции, физическим и юридическим лицам.

Потерпевшими по делу признаны 29 человек, большинство из них — милиционеры, ущерб оценен в 27 тыс. рублей. Согласно обвинению, сотруднику органов внутренних дел причинены телесные повреждения в виде двух ран в области пальца правой кисти и нанесены побои. Еще у одного сотрудника сорвали рацию и оторвали погон, а всего побои были нанесены более чем 25 милиционерам.