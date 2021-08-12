Бывшим послом Лещеней занялся СК — дипломата подозревают в причастности к массовым беспорядкам

Следственный комитет проверяет причастность бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени к массовым беспорядкам, сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Источник: МИД РБ

«Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков (ст. 342 УК), произошедших на территории столицы. Следователями исследуется информация о причастности Игоря Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок», — отметила она.

Гарлинская добавила, что сейчас «с участием задержанного проводятся следственные действия».

Лещеня в 2002—2006 годах был помощником Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. После президентских выборов в августе 2020 года он одним из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку с должности посла в Словакии. Лещеня также был первым председателем платформы «Сход».

По информации правозащитников, 11 августа прошли обыски по меньшей мене у 22 активистов «Схода». Сообщалось, что большинство отпустили после допроса. 12 августа стало известно, что Лещеня находится в ИВС в 1-м переулке Окрестина.

«Сход народных делегатов» был сформирован в феврале этого года. В его состав вошел 151 делегат, избранный в результате онлайн-голосования на платформе «Сход» (на сайте платформы сейчас фигурирует 144 человека). Предпосылкой для инициативы стали призывы действующей власти выдвигать своих представителей для национального диалога. Создатели заявляют, что платформа «полностью независима от любых политических штабов» и открыта для граждан «с любыми политическими взглядами».