Минздрав: в Беларуси от COVID-19 уже умерло более 3570 человек

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.175 случаев COVID-19 , умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.350 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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11 августа было зафиксировано 966 новых случаев, 10 августа — 607, 9-го — 742, 8-го — 979, 7-го — 1.213, 6-го — 1.295. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 457.422, умерло 3.572 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровело 451.598.

За минувшие сутки выполнено 19.766 тестов на коронавирус (днем ранее 20.129). С начала эпидемии сделано 7.483.668 тестов.

Более 1,48 млн белорусских граждан получили первую дозу вакцины, из них 1,16 млн прошли полный курс вакцинации.

12 августа во время посещения предприятия «БелВитунифарм», где планируют выпускать отечественную вакцину от коронавируса, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь уже потратила на борьбу с коронавирусом 750-800 млн долларов бюджетных денег, плюс почти столько — сами организации всех форм собственности.

Лукашенко подчеркнул, что COVID-19 в ближайшие годы никуда не уйдет, потому производство собственной вакцины стране необходимо. «По-моему, этот тезис уже неоспорим. Оспаривают, поможет ли коллективный иммунитет. На планете уже больше 7 млрд человек. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод — спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся — значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов», — сказал он.

Также он добавил, что только на первый этап разработки отечественной вакцины «за счет других направлений нашли 10 млн рублей инновационных денег и бюджетных средств».

Сейчас белорусская вакцина от коронавируса проходит предварительные доклинические испытания. Директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава Владимир Горбунов сообщил, что специалисты центра совместно с Национальной академией наук разработали прототип инактивированной цельновирионной вакцины в отношении коронавируса.

По его словам, все этапы вплоть до начала производства вакцины займут год и более.