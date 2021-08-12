Задержан один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев

Силовики 12 августа задержали сопредседателя общественного объединения «Говори правду», члена оргкомитета по созданию «Нашей партии», кандидата в президенты на выборах 2020 года Андрея Дмитриева.

Этот факт БелаПАН подтвердила сопредседатель «Говори правду» Татьяна Короткевич. Представители какого конкретно ведомства задержали Дмитриева, а также где он сейчас находится, ей не известно.

«Есть подозрение, что [задерживали] те же, что и работали вчера с делегатами «Схода», — предположила Короткевич.

Андрей Дмитриев среди прочего является активистом платформы «Сход». 11 августа, по информации правозащитников, прошли обыски по меньшей мере у 22 активистов «Схода». Сообщалось, что большинство отпустили после допроса.

12 августа телеграм-канал «Списки задержанных» опубликовал список фамилий содержащихся в ИВС на Окрестина. Среди них оказался один из активистов «Схода» бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня (помощник Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам в 2002—2006 годах).

После президентских выборов в августе прошлого года Лещеня одним из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку. Он также был первым председателем платформы «Сход».

«Сход народных делегатов» был сформирован в феврале этого года. В его состав вошел 151 делегат, избранный в результате онлайн-голосования на платформе «Сход» (на сайте платформы сейчас фигурирует 144 человека). Предпосылкой для инициативы стали призывы действующей власти выдвигать своих представителей для национального диалога. Создатели заявляют, что платформа «полностью независима от любых политических штабов» и открыта для граждан «с любыми политическими взглядами».

В качестве ключевой цели первого созыва «Схода» делегаты определили преодоление политического кризиса путем диалога внутри общества и общества с представителями власти на разных уровнях. В середине марта «Сход» обратился ко всем политическим силам, включая Администрацию президента и Палату представителей, с призывом присоединиться к открытым слушаниям о выходе из политического кризиса.

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