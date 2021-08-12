Биржа: евро вырос на торгах 12 августа

/ Экономика
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На сегодняшних торгах на БВФБ выросли европейская и российская валюты.

Фото pixabay.com

Российский рубль добавил 0,0113 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,415 белорусского рубля за 100 российских, а евро 0,0026 пункта — 2,951 белорусского рубля.

А вот доллар сегодня упал на 0,0067 пункта — 2,5118  белорусского рубля.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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