Биржа: евро вырос на торгах 12 августа
На сегодняшних торгах на БВФБ выросли европейская и российская валюты.
Российский рубль добавил 0,0113 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,415 белорусского рубля за 100 российских, а евро 0,0026 пункта — 2,951 белорусского рубля.
А вот доллар сегодня упал на 0,0067 пункта — 2,5118 белорусского рубля.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
Читайте также:
Эксперт: за последние десять лет Россия только по нефти и газу «подарила» Беларуси 54 млрд долларов Подписан комплексный закон о взносах в бюджет Фонда соцзащиты населения В Польше растут зарплаты: средняя в секторе предприятий — 1,3 тысячи евро
Подписывайтесь и читайте нас в