Лукашенко пообещал, что принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси не будет

Принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно, заявил Александр Лукашенко 12 августа во время посещения предприятия «БелВитунифарм», где планируют выпускать отечественную вакцину от коронавируса.

«Каждый человек хозяин своего здоровья. Каждый человек должен понимать, что это не только его здоровье. И если он заразился, то может подкинуть эту заразу другому. В этом как раз общественная ответственность», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Но поскольку мы многого не знаем, я не хотел бы, чтобы мы сходили с ума, как это было во всем мире на первом этапе болезни, — заявил он. — В связи с этим никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Не дай бог, до меня дойдет информация, что кто-то кого-то принуждает, наклоняет и так далее, реакция с моей стороны будет немедленной и категоричной. Добровольная вакцинация. Хочет человек вакцинироваться — пусть вакцинируется, не хочет — не надо».

Вместе с тем, отметил Лукашенко, есть определенные категории людей, которых надо не заставлять, а попросить: «Думаю, врачей не надо убеждать в том, что надо вакцинироваться, что они работают с населением и так далее. Это просвещенные люди. И у нас среди врачей больше всего вакцинированных — больше 70%. Есть еще некоторые категории людей, которые не только за себя отвечают, свое здоровье, но и за окружающих: продавцы, работники аптек, некоторые социальные службы. Но никто не имеет права никого принуждать. Попросите, убедите, у нас люди толковые. Никакой принудиловки!»

«В связи с тем, что мы действительно не давим на людей, как это произошло в Литве, и получили обратный эффект. Две дозы у нас получили больше одного миллиона. С учетом того, что у нас же уже и переболевших немало, которые выработали естественный иммунитет. Одну [дозу прививки] около двух миллионов человек имеют. Трудно сказать, много это или мало. Пока я не могу ни с чем сравнить. Научные разные статьи в авторитетных журналах пока не дают основания заявить, много это или мало», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в Беларуси прививают китайской и российской вакцинами. «Запад предложил нам через Польшу западную вакцину. Если Минздраву она нужна, мы можем ее завезти для того, чтобы люди могли выбрать», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что «Белмедпрепараты» еженедельно поставляют не менее 90 тыс. доз российской вакцины «Спутник V».

«Мы бесплатно прививаем свое население и за небольшие деньги принимаем на прививку всех желающих иностранцев», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь уже потратила на борьбу с коронавирусом 750-800 млн долларов бюджетных денег, плюс почти столько — сами организации всех форм собственности.

Лукашенко подчеркнул, что COVID-19 в ближайшие годы никуда не уйдет, потому производство собственной вакцины стране необходимо. «По-моему, этот тезис уже неоспорим. Оспаривают, поможет ли коллективный иммунитет. На планете уже больше 7 млрд человек. При этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод — спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся — значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов», — сказал он.

Также он добавил, что только на первый этап разработки отечественной вакцины «за счет других направлений нашли 10 млн рублей инновационных денег и бюджетных средств».