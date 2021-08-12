Разведка США не выявила причину происхождения коронавируса
Разведывательные службы США после трехмесячного расследования не пришли к единому мнению о происхождении коронавируса, сообщил CNN со ссылкой на три источника, знакомых с предварительным отчетом. Данное исследование ранее анонсировал президент США Джо Байден.
Американские разведслужбы уже
В середине мая 2021 года президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении коронавируса. Полученные результаты господин Байден обязал представить в течение 90 дней. В ЦРУ тогда заявили, что пока не пришли к окончательному выводу о происхождении вируса.