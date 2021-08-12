Разведка США не выявила причину происхождения коронавируса

Разведывательные службы США после трехмесячного расследования не пришли к единому мнению о происхождении коронавируса, сообщил CNN со ссылкой на три источника, знакомых с предварительным отчетом. Данное исследование ранее анонсировал президент США Джо Байден.

Американские разведслужбы уже подготовили предварительную версию отчета, которая в настоящий момент проходит проверку. По словам одного из источников телеканала, в отчете нет «ничего слишком серьезного». Исследователи не сделали окончательного вывода о том, произошел ли вирус естественным путем или в лаборатории в Ухане, говорится в сообщении.

В середине мая 2021 года президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении коронавируса. Полученные результаты господин Байден обязал представить в течение 90 дней. В ЦРУ тогда заявили, что пока не пришли к окончательному выводу о происхождении вируса.