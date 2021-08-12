Минздрав: Производить белорусскую вакцину от коронавируса планируется в два этапа

Производить собственную вакцину от коронавируса в Беларуси планируется в два этапа, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на гендиректора РУП «Белмедпрепараты» Сергея Беляева.

По его словам, первый этап — опытно-промышленное производство, когда лабораторная технология будет адаптироваться к нуждам промышленного производства, передает БелаПАН .

Отмечается, что вакцину будут производить на двух площадках, создаваемых на предприятиях «Белмедпрепараты» и «БелВитунифарм».

«На первом этапе планируется задействовать две площадки. Это "БелВитунифарм", учитывая их опыт работы с вакцинными препаратами. У них будет производиться активный компонент. А на "Белмедпрепаратах" будет уже собираться вакцина как лекарственный препарат и выпускаться готовая форма. Эти образцы должны будут пойти на клинические испытания для того, чтобы изучить их эффективность и безопасность уже в исследованиях на человеке», — сказал он.

Беляев отметил, что РУП «Белмедпрепараты» имеет опыт работы с вакцинными препаратами — в настоящее время выпускается российская вакцина против COVID-19 «Спутник V». «Это будет очень похожий процесс. Единственно, что будут еще дополнительные стадии по сборке вакцинного препарата, — пояснил он. — Особенность производства собственной вакцины в том, что мы будем в меньшей степени зависеть от поставки субстанции из зарубежных стран. У нас будет белорусское производство белорусской вакцины. И это один из важнейших залогов обеспеченности страны вакцинными препаратами здесь и сейчас — от коронавирусной инфекции, а в будущем и от других вызовов».

Руководитель предприятия уточнил, что для производства отечественной вакцины необходимо будет закупать за рубежом только отдельное сырье, например, питательные среды, фильтры.

В настоящее время при вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Беларуси применяют комбинированную векторную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V», произведена на предприятии «Белмедпрепараты») и вакцину против SARS-CoV-2 Vero Cell (Китай). По информации Минздрава, первую дозу вакцины получили более 1,464 млн белорусских граждан, из них 1,130 млн прошли полный курс вакцинации.