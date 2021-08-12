Верующим «Новой жизни» запретили собираться у отобранного здания церкви

Администрация Московского района Минска предупредила главу общины христиан полного Евангелия «Церковь "Новая жизнь"» пастора Вячеслава Гончаренко о недопустимости проведения собраний под открытым небом без разрешения властей. Соответствующий документ опубликован на сайте церкви.

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Как сообщалось, 17 февраля судебные исполнители с помощью милиции и коммунальных работников выселили общину церкви «Новая жизнь» из дома молитвы. Таким образом был исполнен судебный приказ от 23 октября 2009 года об освобождении здания бывшего коровника площадью 1621 кв. м по улице Ковалева, 72. После выселения прихожане начали собираться каждое воскресенье на улице возле своего бывшего храма на совместную молитву, передает БелаПАН .

В документе за подписью заместителя главы администрации Московского района Минска Валентина Коноплева, датированном 23 июля, говорится, что в адрес администрации «поступила жалоба от жителей домов по ул. Маршала Лосика на проведение по воскресеньям на открытой площадке у здания по ул. Ковалева, 72, публичных религиозных мероприятий с включенными громкоговорителями».

Чиновник сослался на закон «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которому религиозные действа могут проводиться в не предназначенных для этого помещениях и под открытым небом только с разрешения руководства местного органа власти.

Он также напомнил, что для проведения массовых мероприятий в столице необходимо подавать заявление в Мингорисполком.

«По имеющейся у администрации Московского района Минска информации, Минским горисполкомом документов о согласовании проведения массовых мероприятий "РОХПЕ "Церковь "Новая жизнь" на открытой площадке по ул. Ковалева, 72, не выдавалось, — отметил Коноплев. — Таким образом, указанные мероприятия проводятся общиной в нарушение действующего законодательства Республики Беларусь. На основании изложенного администрация Московского района Минска информирует вас о необходимости соблюдения законодательства при проведении богослужений».

Кроме того, пастор Гончаренко получил письмо за подписью зампредседателя Мингорисполкома Артема Цурана, датированное 5 августа, в котором отмечено, что община не обращалась к столичным властям за согласованием мероприятий на площадке у здания по ул. Ковалева, 72.

Чиновник обратил внимание главы общины на то, что нарушение порядка проведения массовых мероприятий может повлечь наказание в виде штрафа, общественных работ или административный арест в соответствии с ч. 2 ст. 24.23 КоАП. В то же время он подчеркнул, что «систематическое проведение религиозной общиной данных мероприятий может повлечь <…> уголовную ответственность» по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

С учетом этой информации в церкви начали собирать мнения прихожан, чтобы определиться, как впредь проводить собрания.

Цуран также отметил, что вопрос о выделении церкви земельного участка для строительства культового здания может быть рассмотрен только после полного погашения долга, который насчитали общине за годы пользования зданием на ул. Ковалева.

Так, власти заявляют, что задолженность «Новой жизни» перед ЖРЭО Московского района Минска составляет 458 тыс. 918, 22 рубля, из которых земельный налог — 449 тыс. 825,62 рубля, налог на недвижимость — 2 тыс. 351,81 рубля, — амортизация нежилого помещения — 6 тыс. 740,79 рубля.

Сумма неуплаченного земельного налога накапливалась с тех пор, как по решению суда здание дома молитвы «Новой жизни» отошло в собственность коммунальной организации. Община изначально считала изъятие у них недвижимости незаконным, потому дом молитвы не покидала и налог не уплачивала — религиозные организации от него освобождены.