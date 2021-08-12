В Минске подорожают услуги автостоянок
С 1 сентября госорганизация «Гаражи, автостоянки и парковки» повышает тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках.
За хранение транспортного средства массой до 3,5 тонны на всех стоянках граждане будут выплачивать 42 рубля в месяц,
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей этот тариф на услуги составит 46 рублей ежемесячно. Столько же будет составлять цена хранения автомобилей на стоянках № 15 и № 92.
В прошлый раз услуги организации «Гаражи, автостоянки и парковки»
Тогда месячный тариф для граждан был установлен в размере 40 рублей, для юридических лиц и ипэшников — 44 рублей.