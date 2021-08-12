В Минске подорожают услуги автостоянок

/ Общество
Просмотров: 64

С 1 сентября госорганизация «Гаражи, автостоянки и парковки» повышает тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках.

За хранение транспортного средства массой до 3,5 тонны на всех стоянках граждане будут выплачивать 42 рубля в месяц, сообщается на сайте организации. Исключение сделано для автостоянок № 15 (ст. метро «Молодежная») и № 92 (ул. Гикало, 1).

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей этот тариф на услуги составит 46 рублей ежемесячно. Столько же будет составлять цена хранения автомобилей на стоянках № 15 и № 92.

В прошлый раз услуги организации «Гаражи, автостоянки и парковки» дорожали в ноябре 2020 года.

Тогда месячный тариф для граждан был установлен в размере 40 рублей, для юридических лиц и ипэшников — 44 рублей.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: стоянки парковки Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

ГАИ расчистит минские дворы от автомобилей

ГАИ расчистит минские дворы от автомобилей

Парковка в Национальном аэропорту «Минск»: «Хоть в лесу оставляй и пешком иди»

Парковка в Национальном аэропорту «Минск»: «Хоть в лесу оставляй и пешком иди»

Городу нужны деньги. Въезд в центр Минска могут сделать платным

Городу нужны деньги. Въезд в центр Минска могут сделать платным

Парковки во дворах. Прокуратура против

Парковки во дворах. Прокуратура против