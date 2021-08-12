Минлесхоз ввел экспортные пошлины на древесину

В Беларуси вводятся вывозные экспортные пошлины на лесоматериалы и продукцию деревообработки. Соответствующий указ (№ 305) подписан 5 августа, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Пошлины будут действовать с 18 августа до 31 декабря 2021 года включительно. В дальнейшем решение об их применении будет приниматься правительством.

Cтавки вывозных таможенных пошлин при экспорте в зависимости от номенклатуры товаров составляют от 2% до 6,5% от таможенной стоимости, а для необработанных лесоматериалов — 100 евро за 1 куб. метр.

Экспортные пошлины не будут применяться при экспорте лесоматериалов в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Украину.

«Введение экспортных пошлин — одна из мер, направленных на стимулирование углубленной переработки сырья внутри страны», — отметили в ведомстве.

Как считают в Минлесхозе, принятие указа также «позволит предупредить проблему нехватки ресурсов, поскольку вся древесина сегодня востребована внутри страны, исключить коррупционную составляющую».