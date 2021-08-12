McDonald’s вводит обязательную вакцинацию для сотрудников

Корпорация McDonald’s, чтобы дать больше времени персоналу на COVID-иммунизацию, отсрочила возобновление очной работы в своих офисах в США.

Фото: corporate.mcdonalds.com

Американская корпорация McDonald’s обязала всех сотрудников компании полностью вакцинироваться от коронавируса до 27 сентября. Об этом говорится в уведомлении для персонала, пишет газета The Wall Street Journal .

«Рост заражений штаммами COVID-19 вызывает беспокойство у многих из нас. Многие из вас говорили нам, что вы бы чувствовали себя более спокойно в офисе, если бы были уверены, что ваши коллеги привиты», — цитирует издание письмо руководства.

Как утверждает газета, корпорация, чтобы дать больше времени персоналу на COVID-иммунизацию, отсрочила возобновление очной работы в своих штаб-квартире и филиалах в США. Сотрудники должны появиться на своих рабочих местах не 7 сентября, а 11 октября. При этом они все должны будут носить маски.

Также руководство McDonald’s требует, чтобы полный курс вакцинации прошли поставщики и подрядчики, которые приезжают в филиалы компании.

В то же время в корпорации решили не обязывать прививаться от коронавируса всех работников ресторанов, но предупредили о готовности предоставить желающим вакцинироваться до четырех часов оплачиваемого перерыва.