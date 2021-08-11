Посольство США: Ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на белорусском режиме

Ответственность за ухудшение отношений между США и Беларусью лежит на белорусском режиме, говорится в заявлении американского посольства в связи с решением Минска отозвать согласие на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси и требованием сократить штат дипмиссии США до пяти человек.

«9 августа, в годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, Соединенные Штаты в сотрудничестве с союзниками и партнерами представили новые инструменты, чтобы привлечь Александра Лукашенко и его режим к ответу за продолжающиеся жестокие репрессии в отношении белорусов как внутри, так и за пределами страны. Сегодня режим Лукашенко ответил угрозами, попытками запугивания и дальнейшим сокращением пространства для диалога», — отмечается в заявлении, передает БелаПАН .

«Ответственность за ухудшение отношений между США и Беларусью лежит на режиме — на его неспособности позволить независимым голосам прозвучать в Беларуси и его нежелании соблюдать международные обязательства, — подчеркивается в заявлении. — Правительство Соединенных Штатов, посол Джули Фишер и сотрудники посольства США в Минске продолжат работу в поддержку народа Беларуси. Американские дипломаты будут продолжать взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, профессионалами СМИ, студентами, учителями, спортсменами и другими членами гражданского общества, где бы они ни находились. Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с элементами гражданского общества и независимыми СМИ в поддержку основных свобод народа Беларуси».

Отмечается, что США четко заявили о «шагах, необходимых для разрешения внутреннего кризиса в Беларуси, изложенных в отчете Экспертной миссии ОБСЕ: немедленное и безоговорочное освобождение всех политических заключенных, подлинный и всеобъемлющий диалог с оппозицией и гражданским обществом и свободные и справедливые выборы под международным наблюдением».

«Белорусы продолжают вдохновлять мир, пытаясь определить свое будущее. Соединенные Штаты и наши партнеры поддерживают народ Беларуси и всех тех, кто во всем мире сталкивается с репрессиями, борясь за свои основные свободы и гражданские права», — говорится в заявлении.

9 августа президент США Джо Байден подписал новый исполнительный указ, который расширяет возможности для принятия санкций в отношении белорусского режима. В тот же день Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 23 физических и 21 юридического белорусского лица.