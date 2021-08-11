В начале 2022 года число случаев коронавируса может вырасти на треть

Общее количество случаев коронавируса может превысить 300 млн уже в начале 2022 года. Об этом заявили в ВОЗ 11 августа.

По данным ВОЗ, только за последние шесть месяцев общее число COVID-случаев выросло со 100 млн до 200 млн. На данный момент в мире наблюдается опасная тенденция, подчеркнули в организации.

«По нынешней траектории мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев уже в начале будущего года», — сказано в сообщении.

В свою очередь гендиректор ВОЗ Аданом Гебреисус заявил, что стремительным темпам распространения заболевания можно противодействовать, однако мир этого не делает.