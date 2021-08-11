Еврокомиссия выделит Литве около 37 млн евро для решения проблемы с нелегальными мигрантами
Еврокомиссия сообщила о выделении Литве 36,7 млн евро экстренной помощи для решения проблемы с нелегальными мигрантами.
Средства пойдут на поддержку деятельности пунктов приема мигрантов и улучшение инфраструктуры их обнаружения на границе, передает
Ранее Литва, а также Польша, Латвия и Эстония призвали руководство ЕС усилить поддержку литовских властей, в том числе финансовую, для скорейшего преодоления кризиса на границе с Беларусью.