Правозащитники сообщают об обысках у 14 активистов платформы «Сход», еще семь не выходят на связь
Вечером 11 августа правозащитникам известно 14 фамилий активистов платформы «Сход», у которых прошли или проходят обыски.
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На связь не выходят Радислав Фетисов, Наталья Абрашина-Жадаева, Алексей Блажевич, Сергей Ванинский, Евгений Протасеня, Алексей Деревяго и Ольга Алейникова.
Правозащитникам также известно, что милиция звонила активистам Максиму Лимонову, Павлу Самусеву и Наталье Курчаевой.
Ранее информация об обысках у активистов «Схода»
|«Сход народных делегатов» был сформирован в феврале этого года. В его состав вошел 151 делегат, избранный в результате онлайн-голосования на платформе «Сход» (на сайте платформы сейчас фигурирует 144 человека). В середине марта «Сход» обратился ко всем политическим силам, включая Администрацию президента и Палату представителей, с призывом присоединиться к открытым слушаниям о выходе из политического кризиса.