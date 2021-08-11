Правозащитники сообщают об обысках у 14 активистов платформы «Сход», еще семь не выходят на связь

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Вечером 11 августа правозащитникам известно 14 фамилий активистов платформы «Сход», у которых прошли или проходят обыски.

По данным spring96.org, силовики пришли к Игорю Лещене, Елене Радаман, Юрию Писарчуку, Владимиру Королеву, Владимиру Мельнику, Алексею Богушевичу, Ивану Белецкому, Елене Потапович, Павлу Якуте, Ольге Казанович, Денису Садовскому, Алексею Адамовичу, Екатерине Вургун и Максиму Жукову. Последний, по информации правозащитников, был отпущен после допроса.

На связь не выходят Радислав Фетисов, Наталья Абрашина-Жадаева, Алексей Блажевич, Сергей Ванинский, Евгений Протасеня, Алексей Деревяго и Ольга Алейникова.

Правозащитникам также известно, что милиция звонила активистам Максиму Лимонову, Павлу Самусеву и Наталье Курчаевой.

Ранее информация об обысках у активистов «Схода» появилась в СМИ и соцсетях. В частности, об обыске у бывшего посла Беларуси в Словакии, помощника Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам в 2002—2006 годах Игоря Лещени сообщило «Еврорадио». После президентских выборов в августе прошлого года Лещеня одним из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку. Он также был первым председателем платформы «Сход».

«Сход народных делегатов» был сформирован в феврале этого года. В его состав вошел 151 делегат, избранный в результате онлайн-голосования на платформе «Сход» (на сайте платформы сейчас фигурирует 144 человека). В середине марта «Сход» обратился ко всем политическим силам, включая Администрацию президента и Палату представителей, с призывом присоединиться к открытым слушаниям о выходе из политического кризиса.

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Тэги: платформа Сход Персона: Игорь лещеня

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