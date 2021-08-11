Силовики проводят обыски у бывшего дипломата Игоря Лещени и других активистов платформы «Сход»

В СМИ и соцсетях появилась информация о проходящих 11 августа обысках у активистов платформы «Сход».

Источник: МИД РБ

Об обыске у бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени сообщает «Еврорадио» . После президентских выборов в августе прошлого года Лещеня одним из первых публично осудил насилие противо мирных демонстрантов и подал в отставку. Он также был первым председателем платформы «Сход».

Разные источники сообщают также об обысках у других делегатов «Схода»: Алены Радаман, Юрия Писарчука, Владимира Королева, Владимира Мельника. На связь не выходят Родислав Фетисов, Наталья Абрашина-Жадаева и Артем Чапель.

«Сход народных делегатов» был сформирован в феврале этого года. В его состав вошел 151 делегат, избранный в результате онлайн-голосования на платформе «Сход». Предпосылкой для инициативы стали призывы действующей власти выдвигать своих представителей для национального диалога. Создатели заявляют, что платформа «полностью независима от любых политических штабов» и открыта для граждан «с любыми политическими взглядами».

В качестве ключевой цели первого созыва «Схода» делегаты определили преодоление политического кризиса путем диалога внутри общества и общества с представителями власти на разных уровнях. В середине марта «Сход» обратился ко всем политическим силам, включая Администрацию президента и Палату представителей, с призывом присоединиться к открытым слушаниям о выходе из политического кризиса.